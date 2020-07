Ancora con le mascherine. Il ministro Speranza proroga le regole, (Di martedì 14 luglio 2020) La partita "non è vinta". La fase di emergenza "né finita, né archiviata". Ecco perché "non possiamo abbassare la guardia". Roberto Speranza si presenta alle Camere e ribadisce la linea, invitando tutte le forze politiche a non dividersi e a non sottovalutare "una situazione internazionale molto preoccupante". Il ministro della Salute annuncia la proroga delle misure di prevenzione attualmente in vigore fino al prossimo 31 luglio. Con un nuovo Dpcm (che verrà firmato probabilmente già forse nel Cdm di stasera), quindi, il Governo prolungherà l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, quello di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, il divieto di assembramenti, le sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena, il ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Ancora con Meteo: WEEKEND con INSIDIE! SABATO e DOMENICA ancora TEMPORALI FORTI, ma poi si aggiunge un FENOMENO. Ecco QUALE iLMeteo.it Quattro conferme e due acquisti La nuova Nuorese prende forma

Vestiranno ancora verdeazzurro il capitano Fabio Cocco, mezza punta, Simone Sau, difensore, Giacomo Santoro, centrocampista, e la punta Mauro Ragatzu, che l’anno passato con 14 reti è stato il miglior ...

Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, ok al bilancio: "Avanzo di 25 milioni"

Approvato il Rendiconto del Bilancio relativo del 2019 del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, che ha trovato l'unanimità del Consiglio dei delegati. Il Consorzio ha archiviato infatti nei ...

