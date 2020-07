Ambra Lombardo Instagram, mini dress e gambe da urlo: «Bella come un fiore!» (Di martedì 14 luglio 2020) Il look del giorno scelto dalla bellissima Ambra Lombardo per trascorrere una giornata a Milano non è passato di certo inosservato. L’ex gieffina ha pensato bene di condividere l’outfit con i suoi oltre 240 mila followers, i quali davanti a tanta femminilità hanno completamente perso l’uso della ragione. L’ultimo post di Ambra Lombardo su Instagram ha fatto il pieno di like e commenti in pochissimo tempo. La modella e influencer in minigonna è mozzafiato. Le sue gambe chilometriche sono a dir poco perfette. Non c’è nulla da fare, ogni volta le basta davvero poco per risultare irresistibile. Con la sua eleganza, mista alla giusta dose di sensualità, continua a fare strage di cuori. Leggi ... Leggi su urbanpost

Ambra Lombardo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ambra Lombardo