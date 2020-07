Alle Egadi Symphony“, il super yacht di Louis Vuitton (Di martedì 14 luglio 2020) Ancora imbarcazioni di lusso nelle acque delle Isole Egadi. In questi giorni potrete ammirare a nelle acque di Favignana e Marettimo il super yacht “Symphony“, imbarcazione di proprietà di Bernard Arnault, attuale proprietario di Louis Vuitton e altre aziende di moda. Oltre 100 metri di lusso per un’imbarcazione del valore di oltre 150 milioni di... L'articolo Alle Egadi Symphony“, il super yacht di Louis Vuitton puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Bookinsicily : L'isola a forma vista dall'alto. Bella e selvaggia, così appare #Favignana, alle Egadi, nel video col drone pubblic… - mariland65 : @mdipatrizi5 @sararigby7 Portalo a Marettimo, nelle Egadi! È un po' montuosa (si sale fino a 800m); il mare è fanta… - AndreaBallocchi : RT @EZanchini: Dalle Eolie alle Egadi, da Lampedusa al Giglio, la situazione nelle isole minori italiane e le prospettive di intervento (co… - arcocielo : RT @EZanchini: Dalle Eolie alle Egadi, da Lampedusa al Giglio, la situazione nelle isole minori italiane e le prospettive di intervento (co… - Legambiente : RT @EZanchini: Dalle Eolie alle Egadi, da Lampedusa al Giglio, la situazione nelle isole minori italiane e le prospettive di intervento (co… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle Egadi

Marsala Live

Acque cristalline, paesaggi suggestivi, una biodiversità ricchissima. Le 27 isole minori italiane abitate - da Lampedusa (nella foto) all’Elba, dalle Egadi alle Tremiti, da Panarea alla Maddalena - so ...La situazione di emergenza “non dichiarata” è figlia di errori politici gravi e persistenti. Da qualche settimana, vuoi per guasti, vuoi per l’atavica deficienza della rete idrica e vuoi anche per l’a ...