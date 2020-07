Allarme Cerberus, il virus che ruba i dati bancari fingendosi un’app (Di martedì 14 luglio 2020) Si chiama Cerberus, ma non è il mitologico cane a tre teste a guardia degli Inferi bensì un virus bancario travestito da app per smartphone. Ha già rubato i dati di migliaia di persone, soprattutto in Spagna. A scovarlo nel Play Store, il negozio digitale di Google, ci ha pensato il team Mobile Threat Labs di Avast. Cerberus, il virus truffa: come funziona Cerberus è stato trovato in una app assolutamente insospettabile e legittima, che consente la conversione di valuta. Si chiama ‘Calculadora de Moneda‘ e, in Spagna, è stata lanciata a marzo. Scaricata migliaia di volte, secondo gli esperti potrebbe diffondersi anche in altri Paesi (sotto altre forme). Ma quali danni ha causato Cerberus? ... Leggi su quifinanza

occhio_notizie : La nuova minaccia per i dispositivi Android -