Allan Juventus, insidia per Paratici: arriva l’offerta d’oltremanica (Di martedì 14 luglio 2020) Allan Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Allan in vista della prossima stagione. Il centrocampista del Napoli è un pupillo di Sarri con quest’ultimo che non ha mai nascosto il suo gradimento nei confronti del giocatore attualmente allenato da Gattuso. Arriverebbero però notizie poco confortanti dall’Inghilterra: un club fa sul serio, pronta anche l’offerta per beffare Paratici. Allan Juventus: l’Everton mette sul piatto una trentina di milioni Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Liverpool Echo l’Everton allenato da Carlo Ancelotti metterebbe sul piatto 32 milioni per soffiare Allan alla Juve. Il tecnico dei toffees avrebbe chiesto espressamente il calciatore ... Leggi su juvedipendenza

Due squadre straniere interessate ad Allan Alla finestra ci sono Juventus e Inter, ma secondo Nicolò Schira il Napoli starebbe parlando di Allan con altre due società, entrambe straniere. “Continuano ...

La sentenza del Tas che ha ribaltato il verdetto della Uefa apre uno scenario interessante anche per il mercato. Il Manchester City è salvo, potrà giocare regolarmente nella prossima edizione della Ch ...

