“Alla tavola della Principessa Costanza 2020”, annullato l’evento a causa della pandemia (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Teggiano (Sa) – Festeggiamenti per le nozze rinviati a causa della pandemia: si tratta di una realtà purtroppo ricorrente a causa del COVID 19, ma a fare notizia in questo caso è il fatto che le nozze in questione sono quelle “principesche” tra Antonello Sanseverino e Costanza di Montefeltro, svoltesi nel 1480, e che i festeggiamenti annullati sono quelli riproposti in loro onore ogni estate dalla Pro Loco Teggiano. L’edizione 2020 de “Alla tavola della Principessa Costanza” non si farà: la manifestazione regina dell’estate salernitana, dopo 26 anni ininterrotti di successi, l’11, 12 e 13 agosto ... Leggi su anteprima24

