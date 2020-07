All Together Now: Michelle Hunziker conduce La Supersfida. Confermata la terza stagione (Di martedì 14 luglio 2020) Michelle Hunziker - All Together Now Nuovo appuntamento in prime time con Michelle Hunziker. Questa sera andrà in onda su Canale 5 All Together Now – La Supersfida, una puntata speciale del talent show canoro capitanato dalla conduttrice svizzera con la partecipazione di J-Ax. A contendersi il titolo di ‘Miglior Voce’ di All Together Now saranno i 16 concorrenti provenienti dalle prime due edizioni. Dalla prima annata gareggeranno il vincitore Gregorio Rega, Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina e Carlo Paradisone. Per quanto riguarda la seconda edizione, alla vincitrice Sonia Mosca si aggiungono Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Gaia Di Fusco, Rosetta Falzone, Nicola ... Leggi su davidemaggio

Teleblogmag : Una prima serata auditel davvero poco seguita. #auditel Iscriviti al nostro canale Telegram! - matteomancini83 : RT @Mattiabuonocore: Floppa come prevedibile All Together Now (11.4%), bene Il Ragazzo di Campagna (7%). Record Daydreamer (23%) #ascoltitv - zazoomblog : Questa Michelle Hunziker? Scordatela. Drastico cambio di look torna in tv con All Together Now e si mostra così: tr… - Mattiabuonocore : Floppa come prevedibile All Together Now (11.4%), bene Il Ragazzo di Campagna (7%). Record Daydreamer (23%) #ascoltitv - MediasetPlay : È stata una serata magica... ricca di talento ed incredibili colpi di scena. Rivedi la puntata speciale di All Tog… -