All Together Now La Supersfida, stasera in tv: orario, canale, giuria, ecco chi sono i 16 concorrenti in gara (Di martedì 14 luglio 2020) Questa sera, martedì 14 luglio 2020, andrà in onda in prima serata su canale 5 ‘All Together Now La Supersfida’. Appuntamento speciale con lo show musicale prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. All Together Now La Supersfida: chi si aggiudicherà il titolo di ‘miglior voce’? Sedici concorrenti: otto della prima edizione e otto della seconda si scontrano in sfide dirette e si sottopongono al giudizio della giuria. La giuria è composta da 100 personaggi, tra questi: Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko, Alma Manera e tanti altri. Il concorrente che raggiunge il punteggio maggiore e riesce a farsi apprezzare da tutto il ‘Muro Umano’ avrà la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #AllTogetherNow La Supersfida, stasera in tv: orario, canale, giuria, ecco chi sono i 16 concorrenti in gara - iamblueyes_ : RT @zapper_it: Michelle Hunziker, a poche ore dalla Supersfida di #AllTogetherNow parla ai microfoni di @tvsorrisi e annuncia una terza edi… - zapper_it : Michelle Hunziker, a poche ore dalla Supersfida di #AllTogetherNow parla ai microfoni di @tvsorrisi e annuncia una… - SerieTvserie : All Together Now - La Supersfida: la puntata speciale in diretta dalle ore 21:20 - zazoomblog : All Together Now - La Supersfida: la puntata speciale in diretta dalle ore 21:20 - #Together #Supersfida: #puntata -