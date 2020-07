All Together Now La Supersfida: le novità dello show musicale (Di martedì 14 luglio 2020) In All Together Now La Supersfida si affronteranno i concorrenti delle due passate edizioni. Alla guida del programma la collaudata coppia composta da Michelle Hunziker e J-Ax Fonte Instagram – @gazzettaspettacolo officialLa musica torna protagonista su Canale 5 con un format che negli ultimi anni ha riscosso un gran successo. Michelle Hunziker e J-Ax dopo aver presentato le prime due edizioni, rilanciano con All Together Now La Supersfida (martedì 14 luglio 2020 ore 21:20), prodotto da Endemol Shine Italy. A giocarsi la vittoria finale saranno otto concorrenti della prima stagione e otto concorrenti della seconda, che si affronteranno in sfide dirette e saranno osservati dalla giuria composta da 100 personaggi famosi, che andranno a comporre il famoso “Muro Umano”. Tra questi ... Leggi su chenews

robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: Siete pronti a cantare? Stasera in prima serata su #Canale5 appuntamento speciale con @m_hunziker e @jaxofficial per '#… - QuiMediaset_it : Siete pronti a cantare? Stasera in prima serata su #Canale5 appuntamento speciale con @m_hunziker e @jaxofficial pe… - bellicapelli15 : All Together Now - La Supersfida: la puntata speciale in diretta dalle ore 21:20 - DonnaGlamour : Chi è Gregorio Rega, il vincitore di All Together Now 2019 - bubinoblog : ALL TOGETHER NOW - LA SUPERSFIDA CON MICHELLE HUNZIKER, IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 -