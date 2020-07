All Together Now - La Supersfida: la puntata speciale in diretta dalle ore 21:20 (Di martedì 14 luglio 2020) All Together Now - La Supersfida è uno spin-off del game show musicale condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione di J-Ax, in onda questa sera su Canale 5.All Together Now - La Supersfida: la puntata specialeAll Together Now - La Supersfida: la puntata speciale in diretta dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 14 luglio 2020 08:24. Leggi su blogo

lattuga99 : RT @GiusCandela: Hunziker a Sorrisi: 'A settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione di All Together Now che andrà in onda probabilme… - MicheleSpione1 : RT @GiusCandela: Hunziker a Sorrisi: 'A settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione di All Together Now che andrà in onda probabilme… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Hunziker a Sorrisi: 'A settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione di All Together Now che andrà in onda probabilme… - GiusCandela : Hunziker a Sorrisi: 'A settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione di All Together Now che andrà in onda pro… - DonazMery : ..14 luglio ..it's ALL TOGETHER NOW DAY ???? ..mi raccomando non perdetevi la super puntata di questa sera e cosa i… -