Alessandra Amoroso cambia look, il “selfie post taglio” fa impazzire i fans (Foto) (Di martedì 14 luglio 2020) Alessandra Amoroso è indubbiamente tra le cantanti italiane più amate. Lo è per la sua voce molto particolare, lo è per la sua simpatia e per la sua dolcezza. La giovane di Galatina, lanciata da Amici di Maria De Filippi nel 2009, è, inoltre, solita tenersi in stretto contatto con i fans mediante i social su cui ama pubblicare diversi momenti della propria giornata. In una delle sue ultime Foto condivise su Instagram, Alessandra Amoroso ha mostrato un look tutto nuovo che ha letteralmente mandato in visibilio il web. Non è nemmeno la prima volta, tra l’altro, che questo accade. Diversi i look svelati dalla cantante sul proprio profilo a cominciare, alcuni mesi fa, da un bel color di capelli grigio cenere. ... Leggi su kontrokultura

