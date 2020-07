Alena Seredova mostra il viso della figlia e risponde al commento cattivo (Foto) (Di martedì 14 luglio 2020) Alena Seredova non fa altro che riempire il suo profilo Instagram con meravigliose Foto e per la prima volta ha mostrato il viso di sua figlia Vivienne. Sono scatti che parlano d’amore, impossibile non apprezzare ma qualcuno ha trovato il modo di dirle un po’ di cattiverie. Tra gli scatti postati c’è soprattutto sua figlia Vivienne, ci sono i suoi abitini, le poppate, i giochini, le coccole e le attenzioni dei fratelli più grandi e poi finalmente la Foto di Alena Seredova con Alessandro Nasi e la loro piccolina nata a maggio. Niente di più tenero e vero, Alessandro tiene tra le braccia sua figlia, le dà il biberon. Alena è lì ... Leggi su ultimenotizieflash

