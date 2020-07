Al via la vendita della nuova Toyota Yaris (Di martedì 14 luglio 2020) Toyota, ad una settimana dall’inizio della produzione presso lo stabilimento di Valenciennes in Francia, avvia la commercializzazione della nuova Yaris svelandone allestimenti e prezzi in vista del lancio più importante degli ultimi anni, per il modello che ha segnato la storia di Toyota in Italia. Dall’introduzione nel 1999 sono oltre un milione le unità vendute ad oggi, volumi che rappresentano quasi la metà del totale vendite di Toyota in Italia per un modello che può essere definito un brand nel brand. La quarta generazione di Yaris è una sintesi perfetta delle precedenti: riprende il concetto di ‘piccolo geniò della prima, è più sicura della ... Leggi su ildenaro

