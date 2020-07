Akinfenwa, ‘La Bestia’ promossa in Championship: riceve i complimenti del suo idolo Klopp su WhatsApp (Di martedì 14 luglio 2020) Adebayo Akinfenwa chiama, Jurgen Klopp risponde. L'attaccante del Wycombe, noto come La Bestia per via del suo fisico, alla fine ce l'ha fatta e giocherà nella prossima stagione in Championhip. Un traguardo incredibile vista la storia del giocatore e le sue caratteristiche evidenti. Una promozione storica dato che il club per la prima volta in 133 anni di storia approda nella seconda categoria inglese.Al termine della sfida contro l'Oxford United, Akinfenwa ha festeggiato alla grande nel corso delle interviste citando Jurgen Klopp, suo idolo, e esprimendo il desiderio di "festeggiare insieme"Akinfenwa, i complimenti di Klopp arrivano davverocaption id="attachment 991559" align="alignnone" width="608" Adebayo Akinfenwa (getty ... Leggi su itasportpress

