Akinfenwa, la bestia conquista Wembley: un bomber da 100 kg (Di martedì 14 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

ETGazzetta : #Akinfenwa, il più incredibile dei bomber: pesa più di 100 chili, ne solleva 200 e si è preso #Wembley - sportli26181512 : Akinfenwa promosso in Championship, auguri speciali da Klopp su Whatsapp. VIDEO: Il centravanti, chiamato La Bestia… - ItaSportPress : Akinfenwa, 'La Bestia' promossa in Championship: riceve i complimenti del suo idolo Klopp su WhatsApp -… -

Ultime Notizie dalla rete : Akinfenwa bestia

“Amo i videogiochi di calcio, ma non uso me stesso. Sono troppo lento”. All’anagrafe è Saheed Adebayo Akinfenwa, per tutti è semplicemente “The Beast”. Per far capire subito di che tipo di giocatore s ...Una gioia fuori dal comune per un centravanti oversize: è quella provata da Adebayo Akinfenwa, centravanti classe 1982 noto come La Bestia per il suo fisico prorompente, per la storica promozione del ...