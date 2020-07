Ai Benetton in offerta un pezzo di Roma (Di martedì 14 luglio 2020) Il primo governo guidato da Giuseppe Conte a quattro mesi dal crollo del ponte Morandi ha concesso alla famiglia Benetton un clamoroso affare immobiliare. Gli ha venduto un pezzo di Roma attraverso un fondo pubblico controllato dal ministero dell'Economia rinunciando alla prelazione dei Beni culturali. La tragedia di Genova è del 14 agosto 2018. L'11 dicembre dello stesso anno, mentre Palazzo Chigi promette di togliere le concessioni ad Aspi, la società Edizione Property, sempre dei Benetton, acquista in via preliminare un super immobile nel centro storico di Roma per 150 milioni. Si tratta dell'enorme edificio (22 mila metri quadrati) che si trova tra piazza Augusto Imperatore, via della Frezza, via di Ripetta, via del Corea e via Soderini: il palazzo è stato ... Leggi su iltempo

Tovaglia82 : RT @gladiatoremassi: I #benetton vorrebbero 20 miliardi di € x lasciare #autostrade. Io direi di far pagar loro 2 miliardi per ogni vittima… - GiancarloTrevi2 : RT @carlakak: È arrivata l'ultima offerta dei Benetton: Uno sconticino sulle tariffe e qualche manutenzione... Chi domani si opporrà alla… - MarinaCavallo56 : RT @carlakak: È arrivata l'ultima offerta dei Benetton: Uno sconticino sulle tariffe e qualche manutenzione... Chi domani si opporrà alla… - GiancarloGarci6 : RT @carlakak: È arrivata l'ultima offerta dei Benetton: Uno sconticino sulle tariffe e qualche manutenzione... Chi domani si opporrà alla… - gigicoz : RT @gladiatoremassi: I #benetton vorrebbero 20 miliardi di € x lasciare #autostrade. Io direi di far pagar loro 2 miliardi per ogni vittima… -