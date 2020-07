Agro Aversano, false assicurazioni online: 16 misure cautelari. Sotto chiave case, negozi e auto. I nomi (Di martedì 14 luglio 2020) Ondata di misure cautelari contro una banda di truffatori specializzata nel vendere false polizze assicurative. Nel 2018, a Milano, sono partite le indagini su una serie di polizze recanti logo contraffatto di note compagnie assicurative. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha portato all’esecuzione di 16 misure cautelari tra il capoluogo ambrosiano, … L'articolo Agro Aversano, false assicurazioni online: 16 misure cautelari. Sotto chiave case, negozi e auto. I nomi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

larampait : Vendevano false #Rcaauto via #web, sgominata banda nell'#AgroAversano - cronacacaserta : Assicurazioni false. 16 indagati e sequestro 30 Milioni nell’Agro Aversano - casertafocus : GRICIGNANO D’AVERSA – Sequestrati 200 litri di falso olio extravergine pronto per essere commercializzato - cronacacaserta : Operaio muore schiacciato da un macchinario. Tragedia nell’Agro Aversano - rafiorentino : @OfficinaDiMarK Aggiungo altro, solo quella dell'Agro Aversano Quella Battipaglia (SA) se la possono tenere per la sola caprese -

Ultime Notizie dalla rete : Agro Aversano Vendevano false Rca auto via web, sgominata banda nell'Agro Aversano La Rampa Assicurazioni false. 16 indagati e sequestro di 30 Milioni nell’Agro Aversano

Aversa – Da questa mattina, nella province di Caserta, Torino e Isernia, è in corso un’ operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, con il supporto di quelli dei Comandi Provinciali ...

Carabinieri scoprono truffa assicurativa online

Conclusa dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano operazione "Reste", che ha permesso di bloccare la vendita di Rca fasulle sul web. La sede dell'attività è stata individuata nel casertano St ...

Aversa – Da questa mattina, nella province di Caserta, Torino e Isernia, è in corso un’ operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, con il supporto di quelli dei Comandi Provinciali ...Conclusa dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano operazione "Reste", che ha permesso di bloccare la vendita di Rca fasulle sul web. La sede dell'attività è stata individuata nel casertano St ...