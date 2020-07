Afghanistan, il Tas respinge il ricorso dell’ex presidente della federcalcio Karim (Di martedì 14 luglio 2020) Il Tas di Losanna ha respinto il ricorso di Keramuddin Karim, ex presidente della federcalcio dell’Afghanistan, che si era appellato in Svizzera contro la decisione adottata nei suoi confronti dalla Fifa oltre un anno fa: l’accusa era quella di aver violato gli articoli 23 e 25 del codice etico e la sanzione era stata la squalifica a vita da tutte le attività legate al calcio. La condanna viene dunque confermata, in più Karim è stato costretto a pagare una multa da un milione di franchi. Il caso, scoppiato nel 2018, era legato alle accuse di abusi sessuali nei confronti delle giocatrici della nazionale femminile. Leggi su sportface

CALCIO, ABUSI SU GIOCATRICI: CONFERMATA SQUALIFICA A VITA A EX PRESIDENTE FEDERAZIONE AFGANA

