Aerei, torna il trolley in cabina, le nuove regole sanitarie sul bagaglio a mano (Di martedì 14 luglio 2020) Aerei, torna il trolley in cabina, le nuove regole sanitarie sul bagaglio a mano nella gestione dell'emergenza coronavirus. Il provvedimento aveva suscitato una marea di polemiche e in alcune circostanze si era rivelato perfino poco pratico. Così dalla mezzanotte del 15 luglio cadrà il divieto di portare il bagaglio a mano nelle cabine degli Aerei, …

Ultime Notizie dalla rete : Aerei torna Aerei, il bagaglio a mano torna in cabina malpensa24.it Aerei, torna il trolley in cabina, le nuove regole sanitarie sul bagaglio a mano

MALPENSA – Da domani, 15 luglio, chi viaggia in aereo potrà portare il bagaglio a mano in cabina. Il divieto imposto dal governo lo scorso 26 giugno verrà a cadere con un nuovo Dpcm che entrerà in vig ...

