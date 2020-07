Adriano ubriaco in strada: l’Imperatore in stato confusionale e sorretto da un amico [FOTO e VIDEO] (Di martedì 14 luglio 2020) E’ stato uno dei calciatori più forti in assoluto. Dotato di una forma fisica esplosiva, veloce e con un grande fiuto del gol: è riuscito a fare le fortune dell’Inter. Stiamo parlando di Adriano, ex attaccante nerazzurro e della Seleçao. In Brasile la situazione è ancora delicata sul fronte Coronavirus, ma c’è chi continua a fare festa. E’ in caso dell’Imperatore, il brasiliano è stato beccato ubriaco ed in pessime condizioni la scorsa domenica mattina durante una festa organizzata nella Vila de Penha, una favela di Rio de Janeiro. Il VIDEO in breve tempo ha fatto il giro del web ed è finito su Twitter e Instagram. Adriano barcolla e non riesce a tenersi in piedi, è in stato ... Leggi su calcioweb.eu

