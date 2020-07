Adriano ubriaco ed in stato confusionale per le strade di Rio de Janeiro (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Adriano Leite Ribeiro non è nuovo a bravate discutibili dal punto di vista etico, come racconta la sua biografia fuori dal campo. Il grande talento brasiliano, ex Inter e Roma fra le altre, è stato avvisato a Vila da Penha, quartiere di Rio de Janeiro, completamente ubriaco ed in preda ad uno stato a dir poco confusionale. Di seguito un VIDEO ritraente il “L’imperatore” in quei momenti, di ritorno da una festa con amici. Leggi su sportface

