Adriano gira ubriaco per le strade di Rio de Janeiro – VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Adriano Leite Ribeiro, ex attaccante di Inter e Roma tra le altre, è stato ripreso a girare ubriaco per le strade di Rio de Janeiro in Brasile Negli ultimi anni, dal suo ritorno in Brasile, la vita dello sregolato Adriano ha preso una brutta piega. Caduto nel baratro di droga ed alcol, sono stati diversi … L'articolo Adriano gira ubriaco per le strade di Rio de Janeiro – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Bulla_Adriano : RT @LucillaMasini: 'Il Governo spalanca le porte anche agli immigrati col Covid' ha detto Salvini, che nel weekend è andato al Papeete scat… - videira_adriano : Ahhhhhhhhh sua pomba gira?? - q_adriano : @aminuscolo E non ti diceva che è una ruota che gira ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano gira Adriano gira ubriaco per le strade di Rio de Janeiro – VIDEO Inews24 Adriano, ci risiamo: un video mostra l’ex Inter completamente ubriaco di mattina

Adriano, ci risiamo. L'ex bomber di Inter, Parma, Fiorentina e Roma, è stato pizzicato in un video in cui si è mostrato completamente ubriaco di domenica mattina, sorretto da un ragazzo che, quasi inc ...

Ex viola, Adriano pizzicato ubriaco e in stato confusionale a Rio de Janeiro (VIDEO)

In Brasile il Coronavirus continua a mietere vittime, ma c’è chi continua a stare in giro e a fare festa: è Adriano, ex centravanti di Inter e Fiorentina e della Seleçao. L’Imperatore è stato beccato ...

Adriano, ci risiamo. L'ex bomber di Inter, Parma, Fiorentina e Roma, è stato pizzicato in un video in cui si è mostrato completamente ubriaco di domenica mattina, sorretto da un ragazzo che, quasi inc ...In Brasile il Coronavirus continua a mietere vittime, ma c’è chi continua a stare in giro e a fare festa: è Adriano, ex centravanti di Inter e Fiorentina e della Seleçao. L’Imperatore è stato beccato ...