ADL sul Barcellona: "Sono fiducioso, abbiamo battuto pure il Liverpool" (Di martedì 14 luglio 2020) Intervistato da Canale 21, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così parlato della sfida col Barcellona: "Sono fiducioso, come lo ero prima, non dimentichiamoci che questa squadra ha sempre battuto il Liverpool. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : ADL sul Barça: “Anticiperemo di 3 giorni la caduta delle stelle per… - tuttonapoli : ADL sul Barça: 'Anticiperemo di 3 giorni la caduta delle stelle per affidare a loro le nostre speranze' - sscalcionapoli1 : La doppia notizia di ADL sul mercato del Napoli #calciomercato #featured #ForzaNapoliSempre - grsmtt2 : resto stupito dal fatto che @dangelosalvato5 non abbia fatto un'accurata analisi sul vestiario di ADL ieri e le sue dichiarazioni.?? - MarekNapoli : RT @napoligol2014: Il #Napoli alza il velo sul ritiro. ADL: «Abruzzo posto fantastico. Osimhen? Ha cambiato gli agenti, vediamo...» https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : ADL sul

Intervistato da Canale 21, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così parlato della sfida col Barcellona: "Sono fiducioso, come lo ero prima, non dimentichiamoci che questa squadra ha se ...Intervistato da Canale 21, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così parlato della sfida col Barcellona: "Sono fiducioso, come lo ero prima, non dimentichiamoci che questa squadra ha se ...