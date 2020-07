Ad Agosto si VOLA! Meteo anomalo verso il CALDO più forte d’Estate (Di martedì 14 luglio 2020) Pronti per le impennate dei termometri? Sì, proprio così, Agosto potrebbe caratterizzarsi per impennate termiche incredibili. Ne abbiamo parlato spesso e vi abbiamo detto che le condizioni Meteo climatiche potrebbero essere estreme. Estreme per il CALDO e estreme per i temporali. Avete presente il CALDO che sta facendo in questi giorni? Ecco, ad Agosto potrebbe essere molto di più. Molti si dimenticano che il mese di Agosto, un po’ come febbraio in Inverno, è quello potenzialmente più devastante. Ovviamente dal punto di vista del CALDO. CALDO africano, questo è scontato, CALDO rovente persistente. Ecco, la persistenza. Foto credit AdobeStock.Potrebbe essere questo ... Leggi su meteogiornale

Finalmente una donna russa torna a volare nello Spazio: conosciamola meglio

Si chiama Anna Kikina ed è siberiana. Farà parte della squadra di cosmonauti russi che raggiungerà tra due anni la Stazione spaziale internazionale, interrompendo una lunga sequenza di soli maschi Ann ...

Le barche volanti arrivano sul Garda. Dal prossimo 17 luglio e fino al mese di agosto stazioneranno alla base del Circolo Vela Gargnano. La carena è il Persico69F, 7 metri di lunghezza, in grado di vo ...

