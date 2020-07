Abba, armonie vocali nell’alba della disco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fenomeno pop locale svedese, gli Abba (ma adotteranno questo acronimo solo con il secondo album) nutrono ambizioni di successo internazionale. Formati da due eccezionali songwriter come Benny Andersson e Björn Ulvaeus, compagni rispettivamente delle cantanti Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog, riescono dopo vari tentativi a vincere l’Eurovision Song Contest (allora quasi unica vetrina internazionale per un gruppo dell’Europa continentale), per sfondare a livello mondiale, nel ’74-’75, con le impeccabili e divertenti hit cantate in inglese Waterloo (che ha vinto l’Eurofestival), … Continua L'articolo Abba, armonie vocali nell’alba della disco proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

