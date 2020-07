A Sirmione il covid fa crollare dell'80% il flusso dei turisti negli alberghi (Di martedì 14 luglio 2020) “Un taglio dei bilanci importante, forse 7,5 milioni di euro tra mancate entrate e uscite straordinarie”. Luisa Lavelli, sindaco di Sirmione, 8.000 abitanti in provincia di Brescia, dà ad HuffPost, per la quinta puntata dell’inchiesta sullo stato dei Comuni post covid, questo dato generale, ancora tutto da confermare dai bilanci veri e propri, ma piuttosto realistico.“Le nostre entrare di parte corrente, quelle che servono per la gestione quotidiana della città, di solito si aggirano attorno ai 15 milioni”. Siccome quasi la metà sono legate al turismo, compresi i parcheggi, la tassa di soggiorno e altro, “noi ci aspettiamo un crollo del 50 per cento degli introiti”. Con le sue vestigia romane e medievali, il caratteristico castello scaligero – da cui ... Leggi su huffingtonpost

