A Genova il traffico è impazzito e la battaglia corre sul filobus (Di martedì 14 luglio 2020) Il trasporto pubblico è molto sfruttato dai genovesi: il 32,8% degli spostamenti avviene infatti con un mezzo pubblico, una percentuale simile a quella degli spostamenti in auto (circa 33%), il resto della gente va a piedi (25%), moto (7,4%) e pochissimi in bici (0,1%). In controtendenza rispetto a tutte le grandi città europee sopra i 500mila abitanti, a Genova però quasi la totalità del trasporto pubblico è su autobus (94%), e non esistono linee di tram. Il Comitato «Sì Tram» … Continua L'articolo A Genova il traffico è impazzito e la battaglia corre sul filobus proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

