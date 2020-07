A Budelli addio agli abusi edilizi e "sfratto" per il custode solitario dell'isola (Di martedì 14 luglio 2020) Via entro il 2020 gli abusi edilizi sull’isola di Budelli e addio all’esilio volontario per l′80enne Mauro Morandi, per oltre trent’anni il custode solitario dell’isola per conto della vecchia proprietà, oggi considerato inquilino senza alcun titolo di un bene dello Stato. Il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena accelera.L’ultimo consiglio del direttivo ha deciso di andara avanti a tappe forzate per tenere fede al cronoprogramma stilato due anni fa e avviato lo scorso anno con un’opera di bonifica e di pulizia cui dovrà seguire l’abbattimento di opere realizzate senza autorizzazione, come ... Leggi su huffingtonpost

