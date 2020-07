5G: svolta governo Gb, colosso cinese Huawei escluso (Di martedì 14 luglio 2020) ANSA, - LONDRA, 14 LUG - svolta annunciata del governo britannico: il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei viene escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre. ... Leggi su corrieredellosport

