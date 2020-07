5G, Huawei esclusa dalle forniture del servizio in Uk: “Questione di sicurezza”. Azienda: “Rimarranno indietro sul fronte tecnologico” (Di martedì 14 luglio 2020) L’indiscrezione era già circolata nei giorni scorsi, ma oggi arriva l’ufficialità: Huawei sarà esclusa dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre. La decisione è stata formalizzata dal Consiglio di Sicurezza nazionale sotto la presidenza del premier Boris Johnson per essere poi annunciata in Parlamento dal ministro della Cultura, del Digitale, dei Media e dello Sport, Oliver Dowden, e allinea il Regno al volere dell’alleato americano a costo di dover affrontare le minacce di ritorsioni commerciali in tempi di Brexit d’un partner di peso come Pechino. Le motivazioni della decisione vanno ricercate in un presunto rischio per la sicurezza nazionale, come ha spiegato Dowden aggiungendo che le componenti ancora attive fornite da ... Leggi su ilfattoquotidiano

