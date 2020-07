22mila metri quadri a questo prezzo. Governo-scandalo, cosa ha svenduto ai Benetton 4 mesi dopo il crollo del Morandi (Di martedì 14 luglio 2020) Uno scoop, messo a segno da Il Tempo diretto da Franco Bechis, di quelli clamorosi. Soprattutto per il tempismo: piove nei giorni caldissimi dello scontro al Governo per la proroga o revoca delle concessioni ad Autostrade. E così, in un articolo a firma di Alberto Di Majo, si scopre che "il primo Governo guidato da Giuseppe Conte a quattro mesi dal crollo del ponte Morandi ha concesso alla famiglia Benetton un clamoroso affare immobiliare. Gli ha venduto un pezzo di Roma attraverso un fondo pubblico controllato dal ministero dell' Economia rinunciando alla prelazione dei Beni culturali". Ora, largo alle date. Il Ponte Morandi crolla a Genova il 14 agosto. L'11 dicembre, mentre il Governo giura di togliere le concessioni ad Aspi, ecco ... Leggi su liberoquotidiano

Il primo governo guidato da Giuseppe Conte a quattro mesi dal crollo del ponte Morandi ha concesso alla famiglia Benetton un clamoroso affare immobiliare. Gli ha venduto un pezzo di Roma attraverso un ...

