15 attrici emergenti che ci hanno fatto innamorare in 15 serie tv (Di martedì 14 luglio 2020) Vi presentiamo le attrici emergenti dell'ultimo anno di serie tv: da Mia Hakwe in Stranger Things a Laia Costa in Diavoli, da Exter Espòsito in Elite fino alle nostre Alice Pagani e Amanda Campana. La Golden Age delle serie tv, quella che stiamo vivendo oggi, è anche un'età dell'oro per tante giovanissime attrici, o anche per interpreti meno giovani, ma che, ora che da pochi anni il mercato televisivo, grazie alle piattaforme di streaming, si è globalizzato, appaiono delle belle novità ai nostri occhi. Perché, da sempre, a trascinarci dentro una serie non è solo una trama avvincente o un'ambientazione particolare. Spesso è anche un volto, un corpo, un gesto, una battuta. Non neghiamo che, trent'anni fa, quando eravamo ragazzi, ... Leggi su movieplayer

Chernobyl, una cittadina che si trova all’estremo confine tra Ucraina e Bielorussia, è nota in tutto il mondo per il più grave disastro nucleare avvenuto il 26 Aprile 1986. Un’intensa nube di radiazio ...

Conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Caroline Channing nella sit-com 2 Broke Girls, l’attrice Beth Behrs è un personaggio relativamente nuovo nel mondo dello show business e in molti ancora s ...

