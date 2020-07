14 luglio 1938, il fascismo promulga le leggi razziali: il ricordo della comunità ebraica, per non dimenticare (Di martedì 14 luglio 2020) Questo stesso giorno, 82 anni fa, venne diffuso il Manifesto della Razza, preludio delle leggi razziali che cambiarono e distrussero la vita degli ebrei italiani. “Gli ebrei non appartengono alla razza italiana”: questo il messaggio contenuto nel Manifesto proposto dagli scienziati razzisti. Il gruppo di ‘ricercatori’ composto da scienziati e docenti universitari fascisti, pruomosse l’idea … L'articolo 14 luglio 1938, il fascismo promulga le leggi razziali: il ricordo della comunità ebraica, per non dimenticare NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Maurizio62 : RT @AndreaMarano11: 14 luglio 1938, pubblicato il Manifesto della razza: il giorno in cui l'Italia sprofondò nella vergogna - Maurizio62 : RT @nadiarizzo1210: 14 luglio 1938 Il giorno dell'ignominia incancellabile per l'Italia per il quale dovremmo chiedere scusa in eterno! h… - vincio963 : RT @MafraLiga: Il 14 luglio 1938 l’Italia scriveva una delle pagine più vergognose che possiamo ricordare: venivano emanate le leggi razzia… - AvigalSnapir : RT @stefano_b_l: Ricorre oggi l’anniversario della pubblicazione sul Giornale d’Italia del Manifesto della razza, 14 luglio 1938, una delle… - villafi : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 15 luglio 1938 Il regime fascista tenta di fornire una base scientifica per le teorie razziste pubblicando i… -

