14 luglio 1938, il fascismo promulga le leggi razziali: il ricordo della Comunità Ebraica, per non dimenticare (Di martedì 14 luglio 2020) Questo stesso giorno, 82 anni fa, venne diffuso il Manifesto della Razza, preludio delle leggi razziali che cambiarono e distrussero la vita degli ebrei italiani. “Gli ebrei non appartengono alla razza italiana”: questo il messaggio contenuto nel Manifesto proposto dagli scienziati razzisti. Il gruppo di ‘ricercatori’ composto da scienziati e docenti universitari fascisti, pruomosse l’idea … L'articolo 14 luglio 1938, il fascismo promulga le leggi razziali: il ricordo della Comunità Ebraica, per non dimenticare NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

tedpanski : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 15 luglio 1938 Il regime fascista tenta di fornire una base scientifica per le teorie razziste pubblicando i… - FabrizioSigolo : RT @VivianaDesio: #14luglio 1938 Furono emanate le Leggi Razziali con la pubblicazione del Manifesto della razza Una pagina vergognosa d… - FrailAnemone15 : RT @VivianaDesio: #14luglio 1938 Furono emanate le Leggi Razziali con la pubblicazione del Manifesto della razza Una pagina vergognosa d… - Fortunablu17 : RT @AndreaMarano11: 14 luglio 1938, pubblicato il Manifesto della razza: il giorno in cui l'Italia sprofondò nella vergogna - docdrugztore : RT @VivianaDesio: #14luglio 1938 Furono emanate le Leggi Razziali con la pubblicazione del Manifesto della razza Una pagina vergognosa d… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 1938 14 luglio 1938. L'inizio della fine dell'umanità Riforma.it 18 luglio. Giornata internazionale di Nelson Mandela, una proposta educativa dal CNDDU

Comunicato CNDDU – Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani celebra la 10° Giornata internazionale di Nelson Mandela del 18 luglio 2020, istituita dall’Assemblea Gener ...

14 luglio 1938, il fascismo promulga le leggi razziali: il ricordo della comunità ebraica, per non dimenticare

Questo stesso giorno, 82 anni fa, venne diffuso il Manifesto della Razza, preludio delle leggi razziali che cambiarono e distrussero la vita degli ebrei italiani. “Gli ebrei non appartengono alla razz ...

Comunicato CNDDU – Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani celebra la 10° Giornata internazionale di Nelson Mandela del 18 luglio 2020, istituita dall’Assemblea Gener ...Questo stesso giorno, 82 anni fa, venne diffuso il Manifesto della Razza, preludio delle leggi razziali che cambiarono e distrussero la vita degli ebrei italiani. “Gli ebrei non appartengono alla razz ...