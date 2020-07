13 migranti positivi al COVID-19 trasferiti all'ospedale militare Celio di Roma (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo l'annuncio odierno del Viminale, il primo trasferimento dei migranti giunti in Italia nelle ultime ore e risultati positivi al coronavirus COVID-19 è già stato disposto. Le 13 persone originarie del Bangladesh sbarcate a Roccella Ionica sabato scorso e poi spostate temporaneamente in una struttura privata di Amantea, in provincia di Cosenza, saranno trasferite oggi all'ospedale militare Celio di Roma, dove resteranno finché non supereranno l'infezione e il doppio tampone risulterà negativo.La conferma arriva dalla Prefettura di Cosenza, che all'AdnKronos ha fornito qualche dettaglio in più:Secondo la disposizione del Viminale, il trasferimento dei 13 migranti da Amantea al Celio di ... Leggi su blogo

