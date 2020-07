Zurigo, nove positivi, compreso il presidente Canepa (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ombra dei contagi da Covid arriva anche alla Super League svizzera. Nel Zurigo sono nove i tesserati positivi: sei giocatori e tre membri dello staff, tra cui anche il presidente, Ancillo Canepa. I risultati sono emersi dopo la sfida disputata una settimana fa contro il Neuchatel. Il presidente del Sion, Christian Costantin, ha invocato lo stop al campionato. “Il campionato deve chiudere immediatamente. Il rinvio di Zurigo-Sion e Basilea-Zurigo crea un problema insormontabile. Abbiamo messo la Coppa Svizzera ad agosto perché a livello medico non si poteva giocare ogni 2 giorni. Quindi come faremo a recuperare le partite? Tanto più che per l’UEFA i campionati devono chiudersi entro il 3 agosto… e il 5 il Basilea ... Leggi su ilnapolista

napolista : Zurigo, nove positivi, compreso il presidente Canepa Sono tutti asintomatici o con sintomi leggeri. Il presidente d… - CalcioWeb : Nove tesserarati positivi al #Covid e squadra in quarantena, il presidente: 'Il campionato deve chiudere' - - CalcioPillole : Il calcio svizzero rischia di fermare la stagione. Lo #Zurigo è stato messo interamente in quarantena per 10gg per… - siamo_la_Roma : ???? #Coronavirus, #SuperLeague svizzera a rischio ?? Nove nuovi casi positivi allo #Zurigo ?? Il presidente del… - TSTARANTO : Dal mondo: Nove positivi al Coronavirus nello Zurigo, campionato svizzero a rischio? -

Ultime Notizie dalla rete : Zurigo nove Campionato svizzero, 9 positivi nello Zurigo: il presidente del Sion tuona “Fermiamo il campionato!” DerbyDerbyDerby Il calcio svizzero, tra inquietudini e figuracce

Le preoccupazioni di Angelo Renzetti dopo lo sciagurato pareggio del Lugano a Lucerna e l’inadeguatezza della Swiss Football League di fronte al caso Zurigo Un abisso. È quello che separa il 3-3 strap ...

Super League svizzera a rischio chiusura: 9 positivi nello Zurigo

L’ombra dei contagi da coronavirus si allunga sulla Super League svizzera, il cui prosieguo è quantomai in dubbio. In queste ore il club dello Zurigo ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha d ...

Le preoccupazioni di Angelo Renzetti dopo lo sciagurato pareggio del Lugano a Lucerna e l’inadeguatezza della Swiss Football League di fronte al caso Zurigo Un abisso. È quello che separa il 3-3 strap ...L’ombra dei contagi da coronavirus si allunga sulla Super League svizzera, il cui prosieguo è quantomai in dubbio. In queste ore il club dello Zurigo ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha d ...