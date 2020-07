Ziliani: salvate il soldato Sinisa dal buonismo dilagante. Non ci interessano i santini (Di lunedì 13 luglio 2020) “salvate il soldato Sinisa”. E’ l’appello lanciato da Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano. “E’ giunta l’ora, per chi ama il pallone e i suoi personaggi più autentici, di scendere in campo a fianco di Sinisa Mihajlovic: perché di tutto c’è bisogno nel calcio italiano tranne che dell’estinzione di personaggi (addetti ai lavori, persone) come lui“. Da quando ha annunciato pubblicamente di avere la leucemia, continua Ziliani, “è partita la gara a trasformarlo nel santino più bello, esemplare, edificante del mondo. Siccome Mihajlovic ha la leucemia e ha deciso di dircelo, non è più la persona che conoscevamo. Se prima era generoso, fiero e combattente ma anche ruvido, ... Leggi su ilnapolista

