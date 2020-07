Zaha vittima di razzismo: arrestato ragazzino di 12 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Si era svegliato, nella giornata di ieri, con insulti a sfondo razzista e minacce. Wilfried Zaha ha voluto rendere pubblico tutto quanto attraverso i suoi profili social. L'attaccante del Crystal Palace era stato minacciato da un ragazzino di 12 anni che gli aveva intimato di non segnare contro l'Aston Villa. Il tutto condito con parole a sfondo razzista.Zaha vittima di razzismo: arrestato tifoso dell'Aston Villa"Stronzo nero, faresti meglio a non segnare, oppure verrò a casa tua vestito da fantasma". Queste erano state le parole pesanti e crude del ragazzino di 12 anni nei confronti di Zaha che si apprestava a giocare, nella giornata di ieri, la partita contro l'Aston Villa, poi persa dal diretto interessato per ... Leggi su itasportpress

Crystal Palace - Zaha vittima di razzismo : aperta un'indagine Woke up to this today. " Wilfried Zaha, @wilfriedZaha, Non c'è pace per l'attaccante del Crystal Palace , Wilfred Zaha, ancora una volta vittima di razzismo . Nelle ultime ore l'account del calciatore 28enne della ...

ItaSportPress : Zaha vittima di razzismo: arrestato ragazzino di 12 anni - - CartaSergio : RT @CalcioPillole: #Razzismo Wilfried #Zaha, attaccante del Crystal Palace e della Costa d'Avorio, vittima di insulti razzisti su Twitter… - CalcioPillole : #Razzismo Wilfried #Zaha, attaccante del Crystal Palace e della Costa d'Avorio, vittima di insulti razzisti su Twi… - zazoomnews : Crystal Palace Zaha vittima di razzismo: aperta unindagine - #Crystal #Palace #vittima #razzismo: -