Yakuza Kiwami 2 in arrivo su PC ed Xbox One (Di lunedì 13 luglio 2020) Kazuma Kiryu si prepara a tornare sulle strade di Osaka su PC ed Xbox One, è stato infatti annunciato che Yakuza Kiwami 2 sarà disponibile su tali piattaforme tramite il serivizio Game Pass. Il titolo sarà disponibile dal 30 luglio.Yakuza Kiwami 2 è il remake di Yakuza 2, pubblicato nel lontano 2006 su PS2, è stato definito da molti come il miglior capitolo della saga e questo rappresenta una ghiotta occasione per gli utenti Microsoft. "Un anno dopo l'incidente da 10 miliardi, Kazuma Kiryu inizia a costruirsi una vita pacifica con Haruka Sawamura. Un assassinio minaccia di far scoppiare una guerra senza quartiere fra i clan Tojo e l'Alleanza Omi, e lo strappa alla sua tranquillità. Kiryu, il Drago di Dojima, deve raggiungere Sotenbori, a Osaka, ... Leggi su eurogamer

