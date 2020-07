Wolff è dispiaciuto per la Ferrari: “Vogliamo una Ferrari forte” (Di lunedì 13 luglio 2020) Nella prima gara della stagione 2020 di Formula 1, Charles Leclerc è riuscito a salire sul podio, anche se con un po’ di fortuna. Nella seconda gara entrambi i piloti Ferrari sono finiti fuori al primo giro a causa di un contatto e questo ha causato molte reazioni sul web. Tuttavia, secondo il capo del team Mercedes Toto Wolff, la Ferrari tornerà rapidamente in vetta, perché è un peccato. A Speedweek Wolff afferma: “Naturalmente questo è un brutto inizio. Ma stiamo parlando di un marchio incredibile con persone laboriose al suo interno”. Tuttavia, questa bravura e laboriosità per il momento non ha prodotto nulla di buono, perché a parte il fallimento di domenica nel Gran Premio della Stiria a causa dello scontro tra ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Wolff è dispiaciuto per la Ferrari: 'Vogliamo una Ferrari forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff dispiaciuto Wolff è dispiaciuto per la Ferrari: “Vogliamo una Ferrari forte” Notizie Ora