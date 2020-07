Wind Tre, dal Garante della Privacy multa da 17 milioni di euro: “Marketing selvaggio” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’accusa di “marketing selvaggio” costa quasi 17 milioni di euro di multa a Wind Tre. Lo ha deciso il Garante per la protezione dei dati personali che ha imposto la sanzione all’operatore telefonico a seguito delle centinaia di segnalazioni e reclami che settimanalmente pervengono all’Autorità. Per analoghe violazioni, la società era già stata destinataria di un provvedimento inibitorio e prescrittivo quando era ancora in vigore il vecchio Codice Privacy. Oltre a sanzionare la società telefonica per 16.729.600 euro, l’Autorità ha vietato a Wind il trattamento dei dati acquisiti senza consenso e le ha ordinato di adottare misure tecniche e organizzative per un effettivo controllo ... Leggi su ilfattoquotidiano

