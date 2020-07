Will Smith tradito dalla moglie, lo scopre in diretta: “Ti ho tradito, avevo bisogno di…” (Di lunedì 13 luglio 2020) Immaginate di fare una diretta sui social insieme a vostra moglie, e che lei a sorpresa riveli al mondo la sua infedeltà. A saper bene cosa si prova in questi casi è Will Smith, che ha assistito alla confessione del tradimento della moglie di fronte a tutti, mentre era in diretta su Facebook. Le voci della presunta infedeltà erano circolate per settimane, ma Jada Pinkett Smith aveva smentito tutto, mostrandosi indignata. Tempo dopo, però, ha deciso di svelare la verità, proprio di fronte a tutti: ecco cosa è successo. Will Smith, la moglie confessa: “Ti ho tradito…” Sta facendo il giro del mondo la ... Leggi su velvetgossip

saradcroberts : RT @una_Promessa: Comunque trovo davvero assurdo che la moglie di Will Smith lo abbia tradito con un amico del figlio, è tutto davvero imba… - PriscillaMsr_ : RT @AlphaWomanReal: È stato tradito Will Smith, figuratevi noi comuni mortali. - AlphaWomanReal : È stato tradito Will Smith, figuratevi noi comuni mortali. - Noovyis : (Will Smith: 'Parlare ancora con mia moglie è un miracolo') Playhitmusic - - sandcastvles : RT @una_Promessa: Comunque trovo davvero assurdo che la moglie di Will Smith lo abbia tradito con un amico del figlio, è tutto davvero imba… -