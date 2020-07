Will Smith, la moglie Jada Pinkett confessa il tradimento in diretta (Di lunedì 13 luglio 2020) Continuano le confessioni private della famiglia Smith davanti agli occhi di tutti, dopo l’ammissione da parte di Will Smith di essere stato maltrattato dal padre in giovane età. Nel nuovo episodio di Red Table Talk, il programma che la moglie dell’attore, Jada Pinkett, conduce su Facebook, la donna confessa al marito di averlo tradito con un rapper di 21 anni più giovane. La confessione di Jada Pinkett La storia tra Jada Pinkett e il rapper August Alsina, conosciuto attraverso il figlio Jaden, era già emersa attraverso le parole di August, ma la donna aveva smentito categoricamente. Ora, guardando negli occhi il consorte, la Pinkett vuota il sacco. ... Leggi su tvzap.kataweb

gvccileigh : RT @una_Promessa: Comunque trovo davvero assurdo che la moglie di Will Smith lo abbia tradito con un amico del figlio, è tutto davvero imba… - colordelgrano : Ho sempre amato Will Smith alla follia. Ed oggi un po’ di più ?? - OluwaStunna_YSL : O ba ni accurate Will bi Smith... >>>>> Won Ma do! Ma Pa ara e padi mi! Won shi ma do! ?? - BringItH0me : @una_Promessa Ma puoi stare con Will Smith e tradirlo?????? - idiilaria : Se anche Will Smith è stato tradito, io non sono più sicura di nulla. -