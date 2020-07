Watch Dogs Legion vi permetterà di vestire i panni di un discendente di Jacob Frye (Di lunedì 13 luglio 2020) Come sicuramente saprete Watch Dogs Legion vi permetterà di giocare nei panni di qualunque personaggio presente nel mondo di gioco, tuttavia potrebbe esservi sfuggito che tra di loro è presente anche un discendente di Jacob Frye.Per chi non lo sapesse parliamo di uno dei protagonisti di Assassin's Creed Syndicate, si tratta di un maestro assassino della confraternita inglese, attivo durante il periodo vittoriano. Visto che Legion è ambientato due secoli dopo a Londra ha senso trovarvi un easter egg del genere.Come vedete dall'immagine il nuovo personaggio si chiama Sandra Cassidy ed è una spietata assassina armata di Desert Eagle.Leggi altro... Leggi su eurogamer

