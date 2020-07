Watch Dogs Legion su PC non gira a 60fps, 1080p e settaggi ultra nemmeno con una Nvidia RTX 2080 Ti (Di lunedì 13 luglio 2020) Watch Dogs Legion è uno dei primi giochi Ubisoft che supporterà gli effetti di ray tracing in tempo reale. la compagnia ha organizzato un evento di anteprima in cui vari media hanno avuto l'opportunità di testare la versione per PC con i suoi effetti RTX abilitati. Tuttavia, sembra che la GPU più potente di Nvidia, la RTX 2080 Ti, non sia in grado di eseguire il gioco a 60 fps.Come notato da Digital Foundry, Ubisoft aveva impostato l'anteprima su 1920x1080 con impostazioni ultra e Ray Tracing attivi. Tuttavia, il framerate è stato bloccato a 30 fps. Digital Foundry non è stato in grado di ottenere un'esperienza di gioco fluida quando ha impostato il framerate a 60 fps.Ricordiamo che Watch Dogs ... Leggi su eurogamer

