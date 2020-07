Watch Dogs Legion: milioni di personaggi giocabili… tutti uguali! (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli NPC sono stati una parte importante dei primi due giochi di Watch Dogs; le loro storie e i loro frammenti biografici apparivano quando si scansionava chiunque nel mondo di gioco. Ma in Watch Dogs Legion, Ubisoft sta prendendo questo potenziale e lo sta espandendo in una parte centrale del gioco – o almeno, ci sta provando. L’idea è semplice: tutti quegli NPC, con tutti i loro punti di forza e di debolezza, sono ora dei veri e propri personaggi giocabili che possono essere reclutati come parte del vostro esercito hacktivista. Hai bisogno di intrufolarti in un cantiere? Recluta un operaio edile che possa intrufolarsi senza essere scoperto. E con i personaggi generati in modo procedurale, Ubisoft dice che il ... Leggi su nonsolo.tv

