Watch Dogs Legion: il Season Pass conterrà il primo Watch Dogs (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo aver offerto Assassin's Creed III Remastered attraverso il Season Pass per Assassin's Creed Odyssey e aver fatto la stessa cosa con una versione gratuita di Far Cry 3: Classic Edition con l'acquisto di Far Cry 5, Ubisoft continuerà questa iniziativa con Watch Dogs Legion. Se acquisterete infatti il Season Pass del gioco, fornito in bundle con la Gold Edition e la Ultimate Edition, otterrete l'accesso all'originale Watch Dogs gratuitamente.Questa sarà una versione digitale di Watch Dogs: Complete Edition che raggruppa il gioco base e tutti i suoi DLC. Ciò include l'espansione ... Leggi su eurogamer

