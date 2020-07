Watch Dogs Legion: Data di uscita annunciata (Di lunedì 13 luglio 2020) In occasione della sua conferenza digitale Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs: Legion sarà disponibile dal 29 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4, Stadia e Windows PC su Epic Games e Uplay. Il gioco sarà incluso anche in UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Inoltre, Watch Dogs: Legion uscirà anche per Xbox Series X e PlayStation 5 al lancio delle nuove console. Watch Dogs: Legion introduce un concetto di nuova generazione, soprannominato “Gioca con chi vuoi”, un’importante innovazione in termini di gameplay che consente ai giocatori di scegliere il proprio gruppo di membri della resistenza tra tutti i cittadini di Londra. Infatti, ogni singolo abitante nello ... Leggi su gamerbrain

svarioken : ?? Ed intanto, Watch Dogs 2 sta cominciando pian piano ad apparire su Uplay! Ringrazio DaRk ViVi. - Eurogamer_it : Il primo Watch Dogs sarà presente all'interno del season pass di #WatchDogsLegion. - GamingToday4 : Watch Dogs 2 gratis, ecco come ottenere il regalo da parte di Ubisoft - GamingTalker : Watch Dogs Legion, il Season Pass include una copia gratis del primo gioco - Stay_Nerd : Watch Dogs Legion: la rivoluzione di un brand? -