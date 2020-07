Walter Ricciardi contro l'Ue: "Non chiude i confini, ma il trasporto aereo non è sotto controllo" (Di lunedì 13 luglio 2020) “Il settore del trasporto aereo in questo momento non è sotto controllo”: a dirlo è Walter Ricciardi, che, in un’intervista al Messaggero, ribadisce la necessità di una risposta rapida di fronte a un’Europa “ancora troppo lenta nei confronti delle minacce imminenti”. Secondo il consigliere del ministero della Salute, “i veri problemi arrivano da Brasile, Russia, India, Usa, Messico, Perù, Cile, Ecuador, paesi oggi fuori controllo”.“Al contrario del trasporto ferroviario, dove nei treni, almeno in Italia, c’è garanzia di igiene, nella stragrande maggioranza del trasporto ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus - “Italiani troppo sbracati” : l’allarme di Walter Ricciardi “Vedo un grande sbracamento generale“. Con questa espressione Walter Ricciardi , consulente del ministo della Salute, Roberto Speranza, e dirigente Oms, bolla il comportamento degli italiani di fronte al Coronavirus . La pandemia nel ...

“Vedo un grande sbracamento generale“. Con questa espressione , consulente del ministo della Salute, Roberto Speranza, e dirigente Oms, bolla il comportamento degli italiani di fronte al . La pandemia nel ... Walter Ricciardi : “Gli italiani si stanno sbracando - si diano una regolata” “Caldo e alto tasso di umidità ne ostacolano la diffusione, ma da soli non bastano a contrastarlo, come dimostra l’esplosione dei contagi in Paesi caldi. Vedo un grande sbracamento generale anche da noi però. Gli italiani ...

“Caldo e alto tasso di umidità ne ostacolano la diffusione, ma da soli non bastano a contrastarlo, come dimostra l’esplosione dei contagi in Paesi caldi. Vedo un grande sbracamento generale anche da noi però. Gli ... Coronavirus - Walter Ricciardi : “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni” “Qualcuno forse non lo ha ancora capito ma siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in ...

Coronavirus focolai, Ricciardi: «Attenti agli ingressi dall'Europa, anche lì ci sono situazioni a rischio»

«L'Europa è ancora troppo lenta nel rispondere alle minacce imminenti - spiega Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata ...

