Volley femminile, ecco tutte le domande di iscrizione ai campionati di SerieA1 e SerieA2 (Di lunedì 13 luglio 2020) Questa mattina sono scaduto i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati di Serie A 2020-21. Le richieste giunte alla Lega Pallavolo Serie A femminile per quel che concerne la Serie A1 femminile sono: Imoco Volley Conegliano (TV), Uyba Volley Busto Arsizio (VA), Agil Volley Novara, Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI), Pro Victoria Pallavolo Monza (MB), VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR), Chieri 76 Volleyball (TO), Volley Bergamo, Azzurra Volley San Casciano (FI), Cuneo Granda Volley, Volley Millenium Brescia, Wealth Planet Perugia Volley, Volalto 2.0 Caserta. La Societa’ Polisportiva Filottrano Pallavolo (AN) ha ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile A1: il libero Alice Gay in prima squadra, completo il roster della Bosca S.Bernardo Cuneo 20\21 TargatoCn.it Filottrano rinuncia alla Serie A1, Trento chiede il ripescaggio

Volley A1-A2/F: presentate le domande di iscrizione, ci sono anche Cuneo e LPM Mondovì

Si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati di Serie A 2020/21 e tra gli esclusi c'è la Lardini Filottrano. Il club marchigiano fa un passo indietro, ma il ...